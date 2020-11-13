Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ

13.11.2020 11:07

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde üç ayaklı dünyaya gelen buzağının yürüyebilmesi için çaba gösteren besici, protez bacak yaptırabilmek için destek bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde üç ayaklı dünyaya gelen buzağının yürüyebilmesi için çaba gösteren besici, protez bacak yaptırabilmek için destek bekliyor.

Efirağızlı Mahallesi'nde bir ay önce Veli Kaya'ya ait inek ahırda doğum yapıp üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumda ineğin yanında olan Kaya, buzağının üç bacaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.

Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken yavruyu beslenmesi için annesinin yanına kucakta taşıyan Kaya ailesi, buzağıyı çoğu zaman biberonla besliyor.

Kaya ailesi, ilerleyen dönemde zorluk çekmemesi için yakından ilgilendikleri buzağının arka bacağına protez taktırmak istiyor.

Besici Veli Kaya, AA muhabirine, 18 yıldır besicilik yaptığını ancak böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını söyledi.

Aile olarak buzağıya ellerinden geldiği ölçüde baktıklarını anlatan Kaya, "Hayvan doğum belirtisini verdi, 2-3 gün yemeden içmeden biraz kesildi. 3 gün sonra doğuma yöneldi hemen veteriner hekimi aradım. Veteriner hekim kontrolünde doğumunu yaptı fakat buzağının arka sağ bacağının eklem yerinden aşağısının olmadığını gördük." diye konuştu.

"Bir yardım eli uzanırsa çok sevinirim"

Buzağının ayakta durabilmesi ve anne sütünü düzenli alabilmesi için bir desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Kaya şunları kaydetti:

"Allah izin verirse bu duruma çözüm bulmaya çalışacağız. Bir yardım eli uzanırsa çok sevinirim. Şu aşamada buzağının gelişimi çok iyi. Buzağıyı annesinin yanına kucağımızda götürüp emzirip geri getiriyoruz. Tabii ki biraz zahmetli oluyor. Bu duruma bir çözüm arıyoruz. Ayakta durmakta zorlanıyor. Kilo alınca daha da zahmetli olacak. Bir an önce buzağının tedavi edilip yürüyebilmesi lazım ancak ilçemizde böyle imkan yok. Bunun için bir protez ayak takılsa iyi olur. Bu konuda bir yardım eden olursa seviniriz."

Buzağının doğumunu gerçekleştiren Veteriner Hekim İsa Yılmaz da bu tür vakalara nadiren rastlandığını belirtti.

Kaya'nın ineğinin doğum yapamadığını söyleyerek kendisini aradığını anlatan Yılmaz, "Gittiğimizde gerçekten güç doğum vardı. Buzağının sağ arka ayağının eklemden aşağısı yok. 22 yıllık veterinerlik hayatımda ilk defa böyle bir anomali başıma geldi." diye konuştu.

İlçede hayvan ortopedisti bulunmadığı için müdahale şanslarının olmadığını anlatan Yılmaz, şu anda buzağının gelişmesinin çok iyi olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda kilo artışından dolayı ayakta durma şansının olamayabileceğini dile getirdi.

Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ
Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ
Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ
Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Andırın, Protez, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika


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