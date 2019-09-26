Son Dakika Haberleri: Üç bankadan otomotiv sektörüne hareket getirecek kampanya
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Üç bankadan otomotiv sektörüne hareket getirecek kampanya

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kapmanyasına gitti.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kapmanyasına gitti. Üç banka, 01 Ekim – 31 Aralık tarihinde yapılacak kampanya ile Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarının alımlarında 0,49 ila 0,69 oranında aylık faiz uygulanacak.

Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürümeye başladı. Ziraat Bankası'ndan taşıt indirim kampanyası ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesinin hedeflendiği duyuruldu. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi oranları şöyle;

Binek araç(0 kilometre)-50 bin-120 bin TL,18-36 ay vade- 0,49 ve 0,69 faiz oranı(aylık)

Ticari araç(0 kilometre)-72 bin-120 bin TL, 30-60 ay vade-0,49 ve 0-69 faiz oranı (aylık)

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019


- İstanbul
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
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