Üç Ödeme Kuruluşunun İzinleri İptal Edildi

Dijital ödeme kuruluşları Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri iptal edildi.

Konuya ilişkin Merkez Bankası tebliğleri Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğle Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi.

ŞİRKETLERE BAHİS OPERASYONUNDA EL KONULMUŞTU

Mart 2025'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konulan üç şirket TMSF'ye devredilmişti. TMSF üç şirket için yeni yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirmeleri yapmıştı. Soruşturma kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerin 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuş, Bankpozitif, Flash TV ve PayFix de TMSF'ye devredilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan elektronik para kuruluşu Papara'ya da kayyum atanmıştı.