Üç Üniversiteden İşbirliği Protokolü

02.02.2026 16:32
Karabük, Afyonkarahisar ve Kırşehir üniversiteleri akademik işbirliği protokolü imzaladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in bir araya geldiği programda, üç üniversite arasında akademik işbirliğini kurumsallaştıran protokole imza atıldı.

Görüşmede, protokolün uygulanmasına yönelik çalışma alanları ile uluslararasılaşma ve eğitim-öğretim süreçlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması değerlendirildi.

Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, KAEÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin İlter ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, protokolün üniversitelerarası işbirliğini güçlendireceğini belirterek, "Kurumlar arası işbirliği kapsamında ortak projeler, çalışmalar ve yayınlar yapılması konusunda önemli bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. İnşallah bu anlaşmamızın üniversitelerimiz arasında ilişkilerin geliştirilmesine, yeni projeler üretilmesine, sağlık sahasında ve diğer sahalarda önemli gelişmelerin yaşanmasına ve çok önemli çözümlerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aslan da KBÜ'nün uluslararası öğrenci çalışmaları alanındaki tecrübelerinden yararlanmak ve işbirliği geliştirmek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Tıbbi aromatik bitkiler alanında Safranbolu safranı üzerine ortak projeler planladıklarını da aktaran Aslan, "Safranın üretiminden ilaç ham maddesi olarak kullanımına ve sonuçta son ürün olarak ilaca giden yoldaki bütün aşamalarda işbirliği yaparak, safranın ilaç ham maddesi olarak üretilmesi konusu ikinci konumuz." açıklamasında bulundu.

Karahocagil ise eğitim-öğretim süreçleri ile uluslararasılaşma çalışmalarında iyi uygulama örneklerini paylaşmayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah hem Karabük Üniversitemizle hem Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemizle ortak araştırmalar ve geliştirme çalışmaları yapacağız. Türk yükseköğretimine birlikte, beraberce, belki tek tek vereceğimiz katkıdan daha fazla katkıyı birlikte, beraberce verebileceğiz diye ümit ediyorum."

Kaynak: AA

