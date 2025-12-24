Uçak Düşüş Nedeni için İnceleme Başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir." - ANKARA