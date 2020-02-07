Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu, Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu, Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gençoğlu'nun yakınları ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Gençoğlu'nun annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü.


Kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu için, bugün Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gençoğlu'nun annesi, abisi Hakan Gençoğlu, yakınları ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başka bir kişinin cenazesine katılmak için camiye gelen sanatçı Erol Evgin de, Gençoğlu'nun cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı diledi. Gençoğlu'un annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü.


Alev Gençoğlu'nun yakın arkadaşı Dilek Pırıldar, "Üzgünüz. En yakın arkadaşıyım. Televizyondan öğrendim. Çok üzgünüm, çok iyi bir insandı" dedi.


Alev Gençoğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu. - İSTANBUL

Galip Paşa, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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