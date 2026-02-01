Üçlü Görüşmeler BAE'de Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Üçlü Görüşmeler BAE'de Gerçekleşecek

Üçlü Görüşmeler BAE\'de Gerçekleşecek
01.02.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın üçlü görüşmelerinin 4-5 Şubat'ta BAE'de yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun 4-5 Şubat tarihlerinde Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD aracılığıyla taraflar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müzakere ekibimiz bir rapor sundu. Üçlü görüşmelerin bir sonraki turu 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Ukrayna, önemli bir görüşmeye hazırdır ve sonucun bizi savaşa gerçek ve onurlu bir son vermeye yaklaştırmasını istiyoruz" dedi.

Son üçlü görüşme 23-24 Ocak'ta yapılmıştı

Taraflar son üçlü görüşmelerini 23-24 Ocak tarihinde Abu Dabi'de gerçekleştirmişti. İki gün süren söz konusu görüşmelerde Ukrayna heyetine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus tarafına ise Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti. Görüşmede savaşın sonuçlanmasına yönelik somut bir karar alınmamıştı ancak hem Witkoff ve Zelenskiy'den yapılan açıklamalarda, toplantı 'yapıcı' ve 'pozitif' olarak değerlendirilmişti. Rus basınında yer alan haberlerde de toplantının "sonuçsuz kaldığı söylenemez" ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sarayı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kişisel talebi doğrultusunda bir hafta boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına yönelik saldırı düzenlenmeyeceği konusunda teminat verilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Üçlü Görüşmeler BAE'de Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:30:29. #7.11#
SON DAKİKA: Üçlü Görüşmeler BAE'de Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.