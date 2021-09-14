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Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada - Son Dakika

Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada

14.09.2021 08:56

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan bir işçi, ücretini alamayınca sinirlenerek kepçeyle iş yerinde bulunan 5 kamyonu ezip geçti. İşçi diğer çalışanlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olay anı kameralar tarafından kayda alındı.

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında çalışan kepçe operatörü Hakan M., iddiaya göre amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada

Cudi Dağı, Kömür, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada - Son Dakika
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