Ücretli Çalışan Sayısı Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre, kasım ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 artışla 15 milyon 891 bine yükseldi.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde çalışan ücretli sayısı, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artarak 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 15 milyon 740 bin 143 kişi olarak kaydedilmişti.

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,6 azalarak 4 milyon 820 bine gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 6,4 artışla 2 milyon 12 bin kişiye yükseldi. Ticaret ve hizmetler sektöründe ise yıllık artış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti ve çalışan sayısı 9 milyon yüzde 8 bine ulaştı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.