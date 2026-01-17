Ücretsiz Tıraşla Öğrencilere Motivasyon

Elazığ'da erkek kuaförü Umut Diri, karne günü takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş ederek başarılarını ödüllendirdi.

Elazığ'da erkek kuaförü Umut Diri, karne günü takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler için ücretsiz tıraş kampanyası düzenledi. İki gün süren uygulama, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Amaçlarının çocukları motive etmek olduğunu belirten Kuaför Umut Diri, " Karne günü takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilerimizi ücretsiz tıraş ediyoruz. Amacımız çocuklarımızın başarılarını küçük de olsa bir hediyeyle taçlandırmak. Eğitim çok önemli; bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yüzlerinde bir tebessüm oluşuyorsa, bizim için en büyük kazanç budur" dedi.

Diri, "Ben bir erkek kuaförüyüm. Bugün burada olmamızın sebebi aslında çok basit ama çok anlamlı. Karne günü takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilerimizi ücretsiz tıraş ediyoruz. Amacımız sadece bir tıraş yapmak değil, çocuklarımızı başarılarından dolayı tebrik etmek, emeklerinin fark edildiğini hissettirmek. Küçük bir dokunuşla büyük bir motivasyon oluştuğuna inanıyorum. Eğitim çok kıymetli. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Eğer bir öğrenci bu sayede biraz daha motive oluyorsa, yüzünde bir tebessüm oluşuyorsa, biz zaten kazancımızı almış oluyoruz. İnşallah bu tür güzel davranışlar çoğalır ve herkes imkanı ölçüsünde çocuklarımızın yanında olur. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kampanyanın öğrenciler için teşvik edici olduğunu ifade eden 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Efe Avcıoğlu, " Dün karnemizi ve belgemizi aldık. Bugün de belgemizi getirerek kampanya kapsamında tıraş olduk. Çok iyi bir kampanya olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kampanyayı duyar duymaz kuaföre geldiklerini dile getiren 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Miraç Altaş ise, "Umut abinin kampanyasını duyunca koşa koşa geldik. Takdir ve teşekkür alan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyormuş. Öğretmenime buradan selam söylüyorum, okulu çok özledim" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da benzer bir uygulama yaptıklarını kaydeden kuaför çalışanı Yağızhan Arslan, "Umut ve Enes abi ile birlikte bu dükkanda çalışıyoruz. Karnelerin verilmesiyle birlikte bu kampanyayı başlattık. Bu iki gün oldukça yoğun geçiyor. Çocukların yüzünü güldürmek bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ