Uçuş kısıtlamaları ihlal edilince Trump'ın güvenliği için F-16'lar havalandı - Son Dakika
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Uçuş kısıtlamaları ihlal edilince Trump'ın güvenliği için F-16'lar havalandı

Uçuş kısıtlamaları ihlal edilince Trump\'ın güvenliği için F-16\'lar havalandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın New Jersey’deki golf kulübünde bulunduğu sırada geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden iki sivil uçak hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Uçaklar NORAD’a bağlı F-16 savaş uçakları tarafından durdurularak bölgeden çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın New Jersey’deki golf kulübünde bulunduğu sırada bölgede hareketli anlar yaşandı. Geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden iki sivil uçak, Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı’na (NORAD) bağlı F-16 savaş uçakları tarafından durdurularak bölgeden uzaklaştırıldı. 

TRUMP GOLF KULÜBÜNDEYKEN F-16'LAR HAVALANDI 

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf kulübüne gitmişti. Başkanın kulüpte bulunduğu sırada, bölgedeki geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden iki sivil uçağın tespit edilmesi üzerine NORAD harekete geçti.

İKİ UÇAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI 

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), F-16 savaş uçaklarının iki genel havacılık uçağını önlediğini ve uçakların güvenli şekilde kısıtlı hava sahasından çıkarıldığını açıkladı.

Pilotların kısıtlı bölgeye yanlışlıkla girip girmediğinin ise henüz netleşmediği, bu değerlendirmeyi Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yapacağı bildirildi. 

NORAD ayrıca pilotlara uçuş öncesinde geçici hava sahası kısıtlamalarını gösteren NOTAM'ları kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

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Son Dakika ABD Uçuş kısıtlamaları ihlal edilince Trump'ın güvenliği için F-16'lar havalandı - Son Dakika

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