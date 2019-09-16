Son Dakika Haberleri: UEFA'da Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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UEFA'da Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

21 dakika önce

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

UEFA'da Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.


Roma - Başakşehir maçına İspanyol hakem


Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan M.Başakşehir, ilk maçında İtalya deplasmanında Roma ile karşılaşacak.


Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez düdük çalacak. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.


Getafe - Trabzonspor maçı Jug'un


Getafe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi ise Matej Jug yönetecek

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10 
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