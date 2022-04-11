UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor

11.04.2022 12:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları yarın oynanacak Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları yarın oynanacak Bayern Münih- Villarreal ve Real Madrid- Chelsea maçları ile başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının heyecanı yarın ve 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile yaşanacak. Bu karşılaşmalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg'u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal'i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid'e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama'nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid'e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaların programı şu şekilde:

12 Mart Salı

Bayern Münih - Villarreal

Real Madrid - Chelsea

13 Mart Çarşamba

Atletico Madrid - Manchester City

Liverpool - Benfica

(Yunus Kılıç/ İHA)

YORUMLAR
500
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden şahsın organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement