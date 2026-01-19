Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor - Son Dakika
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor

19.01.2026 18:45
Yaklaşık iki yıldır tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine influenza teşhisi konulduğunu açıkladı. Özkan yaptığı açıklamada ''Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim'' dedi.

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İNFLUENZA TEŞHİSİ KONULDU

oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Özkan ağabeyine influenza teşhisi konulduğunu açıkladı. Özkan yaptığı açıklamada "Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim" dedi.

"ZİYARETLER KISITLANDI"

Umut Özkan, influenza teşhisinin konulmasının ardından ziyaretlere de kısıtlama getirildiğini "Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır" diyerek duyurdu.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Almanya'da doğmuş, çocuk yaşta ailesiyle Türkiye'ye dönmüştür. Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Özkan, özellikle televizyon dizileriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

11 Nisan 1975 doğumlu olan Ufuk Özkan, 50 yaşındadır. Ufuk Özkan Almanya'nın Mannheim kentinde doğmuştur. Annesi Trabzonlu, babası Samsun Tekkeköy kökenlidir. Çocukluğunun bir bölümünü Almanya'da geçirdikten sonra Türkiye'ye yerleşmiştir.

Ufuk Özkan, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev almış, kabare tiyatrosu yapmıştır. Televizyon kariyerine 2003 yılında başlamış, "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır. Tiyatro, dizi ve sinema alanında birçok projede yer almış, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Osman Emre Osman:
    Rabbim nerde derdine derman arayan varsa şifasını versin inşallah 38 0 Yanıtla
    Murat Çil Murat Çil:
    Amin inşallah 3 0
  • Osman A Osman A:
    Allah şifasını versin. 22 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
