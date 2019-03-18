Uganda'da Gözaltına Alınan 14 Mısırlı Ülkelerine İade Edildi
53 dakika önce
KAHİRE (AA) – Uganda'da oturum problemleri nedeniyle gözaltına alınan 14 Mısır vatandaşının serbest bırakılarak ülkelerine iade edildiği açıklandı.
KAHİRE (AA) – Uganda'da oturum problemleri nedeniyle gözaltına alınan 14 Mısır
vatandaşının serbest bırakılarak ülkelerine iade edildiği açıklandı.
Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uganda yetkilileri ile kurulan temaslar sonucunda, geçen hafta gözaltına alınan 14 Mısırlının serbest bırakıldığı ve bugün Kahire
'ye gönderildiği ifade edildi.
Bakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem Abduşşehid'in Mısır'ın Uganda Büyükelçisi Tarık Selam ile görüşerek, gözaltına alınan Mısırlılar konusunda detaylı bilgi edindiği aktarılmıştı. Söz
konusu Mısır vatandaşlarının "sahte oturum belgesi düzenlemek ve izinsiz ticaret yapmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındığı kaydedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:19 Kaynak: AA
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