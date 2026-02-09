Uğur Mumcu Davasında Oğuz Demir'in İadesi İsteniyor

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada; mahkeme heyeti, sanığın Avustralya'da olma ihtimaline karşı iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmesi ile ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu'nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri de takip etti. Davada Mumcu ailesinin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir araç olduğunu söyleyerek, bu araca ilişkin araştırma yapılmasını istedi. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya'da olduğuna dair bilgiler olduğu belirtilerek, iadesi için gereğinin yapılması talep edildi.

DURUŞMA 14 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın Avustralya'da olma ihtimali bulunduğu kaydedilerek, iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına hükmedildi. Yine Demir'in ailesinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığının araştırılması için gerekli yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: TAM AYDINLATILAMAMIŞ BİR DAVA

Duruşmayı takip eden CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı. Günaydın, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, "33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız. Oğuz Demir yönünden tefrik edilen duruşmanın ise bugün 14'üncüsü görüldü. Tevhid Selam Örgütü'nün 1988'den 1999'a kadar bu memlekette 21 öldürme, yaralama ve bombalama eylemine karıştığını herkes biliyor. Ankara'nın ortasında cephanelik kurduklarını da biliyoruz. Yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yaptıklarını da biliyoruz. ve sözü edilen kişi yani Oğuz Demir, 2000 yılında elini kolunu sallayarak kolluk kuvvetlerinin arasından kaçıyor. Kendisi bir süre sonra eşini ve çocuklarını da yurt dışına götürüyor. Üzerine kayıtlı araba hala Ankara'da dolaşmaya devam ediyor" dedi.

Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun, İçişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü ve Oğuz Demir'in İran'da bulunduğuna dair kendisine bilgi verildiğini söylediğini belirten Günaydın, "Mahkeme kayıtlarında eşinin ve çocuklarının Avustralya'dan Türkiye'ye giriş çıkış yaptıklarına dair bilgiler var. O halde Oğuz Demir belki de Avustralya'da. Aramızda ikili anlaşmalar var. Kırmızı bültenle aranan bir caniden bahsediyoruz. Neden bu kişi bugüne kadar yakalanamadı? Birileri o tuğlayı çekmek istemiyor mu? Mahkemenin yazdığı müzekkereler ve belgeler ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği nokta açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz. Uğur Mumcu, 'Türkiye'de karanlıkta hiçbir şey kalmasın' diye cesur kalemiyle bütün olayların üzerine giden bir gazeteci ve aydındı. Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın. Türkiye'de faili meçhul bir cinayet kalmasın" diye konuştu.