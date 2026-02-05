Ukrayna Barış Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
Dünya

Ukrayna Barış Görüşmelerinde İlerleme

Ukrayna Barış Görüşmelerinde İlerleme
05.02.2026 13:00
Rusya'nın özel temsilcisi Dmitriyev, Ukrayna barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler olduğunu duyurdu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, "Ukrayna barış anlaşması konusunda ilerleme sağlandı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Rusya-ABD ekonomik ilişkileri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Buna Rus-Amerikan ekonomik iş birliği grubu da dahil. Bugün de bir toplantı yaptık ve görüşmeler olumlu seyrediyor" diye konuştu.

Dmitriyev, Abu Dabi'de müzakerelerde ilerleme olup olmadığına yönelik soruya, "Avrupa ve İngiltere'den savaşı kışkırtanlar sürekli bu süreci engellemeye çalışıyor. Bu tür girişimler ne kadar çok olursa, ilerleme sağlandığı o kadar çok görünür hale geliyor. Olumlu bir ilerleme sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ukrayna Barış Görüşmelerinde İlerleme

13:31
SON DAKİKA: Ukrayna Barış Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
