Ukrayna Barışında İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna Barışında İlerleme

05.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin'in temsilcisi, Ukrayna barış müzakerelerinde ilerleme olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere ve Avrupa'nın engellemelerine rağmen Ukrayna barış anlaşması konusunda ilerleme sağlandığını söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte Rusya-ABD ekonomik ilişkileri konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Buna Rus-Amerikan ekonomik işbirliği grubu da dahil. Bugün de bir toplantı yaptık ve görüşmeler olumlu seyrediyor." dedi.

Abu Dabi'de müzakerelerde ilerleme olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Dmitriyev, "Avrupa ve İngiltere'den savaşı kışkırtanlar sürekli bu süreci engellemeye çalışıyor. Bu tür girişimler ne kadar çok olursa, ilerleme sağlandığı o kadar çok görünür hale geliyor. Olumlu bir ilerleme sağlandı." diye konuştu.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakereler, bugün de devam ediyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Barışında İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:01:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Barışında İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.