Ukrayna'da Elektrikli Araç Satışları İki Kat Arttı

KİEV, 13 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'da bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıl iki kattan fazla artarak 110.000 adedin üzerine çıktı.
Ukrayna Otomobil Üreticileri Birliği Ukravtoprom'un pazartesi günü yayımladığı rapora göre 2025'te Ukrayna'da toplam 107.470 elektrikli binek otomobil, 2.773 elektrikli ticari araç ve 5 elektrikli otobüs trafiğe çıktı.
Trafikteki tüm elektrikli araçların yüzde 79'unu oluşturan ikinci el araç satışları, pazarı hareketlendi.
Ukrayna'da 2024 yılındaki elektrikli araç satışları yaklaşık 51.700 adet olmuştu.
