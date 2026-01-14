Ukrayna'da Elektrikli Araç Satışları İki Kat Arttı - Son Dakika
Ukrayna'da Elektrikli Araç Satışları İki Kat Arttı

14.01.2026 09:56
Ukrayna'da 2022'de elektrikli araç satışları 110.000'i geçti, ikinci el araçlar öne çıktı.

KİEV, 13 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'da bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıl iki kattan fazla artarak 110.000 adedin üzerine çıktı.

Ukrayna Otomobil Üreticileri Birliği Ukravtoprom'un pazartesi günü yayımladığı rapora göre 2025'te Ukrayna'da toplam 107.470 elektrikli binek otomobil, 2.773 elektrikli ticari araç ve 5 elektrikli otobüs trafiğe çıktı.

Trafikteki tüm elektrikli araçların yüzde 79'unu oluşturan ikinci el araç satışları, pazarı hareketlendi.

Ukrayna'da 2024 yılındaki elektrikli araç satışları yaklaşık 51.700 adet olmuştu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Ukrayna'da Elektrikli Araç Satışları İki Kat Arttı
