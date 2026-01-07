Ukrayna için Kalıcı Barış Taahhütü

GÖNÜLLÜLER Koalisyonu ülkeleri, yayımladıkları ortak bildiride Ukrayna'da BM kararları ile uyumlu adil ve kalıcı bir barışın sağlanması taahhütlerini yineledi.

Elysee Sarayı, Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Avrupalı ortaklar, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesinin, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği ve Avrupa-Atlantik kolektif güvenliği için son derece önemli olduğu aktarılan bildiride, Ukrayna'nın kalıcı egemenlik ve güvenlik garantilerinin imzalanacak her türlü barış anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, Gönüllüler Koalisyonu'nun, Ukrayna'ya ateşkes sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek siyasi ve yasal garantiler sağlama konusunda hazır olduğu ifade edildi. Bildiride ayrıca Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin katkıları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden inşası ve caydırıcılığının desteklenmesi için çok uluslu gücün kurulduğunun altı çizildi.

Güvenlik garantilerinin, Rusya'nın yeni bir saldırısı halinde Ukrayna'ya destek vermek için bağlayıcı taahhütleri de kapsadığına dikkat çekilen bildiride, bu taahhütlerin askeri kapasite, istihbarat ile lojistik alanında destek, diplomatik girişimler ve ek yaptırımların kabul edilmesini kapsadığı belirtildi. Bildiride ABD, Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu arasında Paris'te bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verildiği de kaydedildi.