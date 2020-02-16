Ukrayna: "Rusya'yla Nisan'a kadar 200 kişilik esir değişimi yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rusya'yla Nisan'a kadar 200 kişilik esir değişimi yapacağız' - Son Dakika

Ukrayna: "Rusya'yla Nisan'a kadar 200 kişilik esir değişimi yapacağız"

6 saat önce

Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile Nisan ayına kadar 200'e yakın kişinin esir değişimi kapsamında evlerine döneceği bildirildi.

Ukrayna:

Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile Nisan ayına kadar 200'e yakın kişinin esir değişimi kapsamında evlerine döneceği bildirildi.


Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko Rusya ile esir değişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pristayko yaptığı açıklamada, "Burada büyük bir esir değişiminden bahsediyoruz. Devlet Başkanımızın da ifade ettiği gibi 200'e yakın esirin evlerine dönmesini sağlayacağız. Bu da Rusya'yla anlaştığımız esir değişimi prensibine yani 'Herkese karsı herkes'e uygun olarak gerçekleşecek. Nisan ayındaki Normandiya formatında yapılacak olan görüşmeye kadar bu değişim gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Aralık 2019 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te Almanya ve Fransa'nın da katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede "Herkese karşı herkes" prensibine uygun olarak esir değişimi kararı alınmıştı. - KİEV

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 03:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Rusya'yla Nisan'a kadar 200 kişilik esir değişimi yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]