Ukraynalı askerin cenaze töreni - Son Dakika
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Ukraynalı askerin cenaze töreni

16.05.2022 15:36

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ölen Lvivli asker Yuri Huk için kilisede dini tören düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ölen Lvivli asker Yuri Huk için kilisede dini tören düzenlendi. Huk'un aile, akraba ve yakınlarının katıldığı törende hüzün hakimdi. Ölen askerin yakınları tabutun başında dakikalarca göz yaşı döktü. Kilisedeki törenin ardından cenaze aracına taşınan Yuri Huk'un naaşı, gömülmek üzere mezarlığa getirildi. Tabutuna Ukrayna bayrağı örtülen Huk, dualar ve göz yaşları eşliğinde defnedildi.

Ukraynalı askerin cenaze töreni
Ukraynalı askerin cenaze töreni
Ukraynalı askerin cenaze töreni
Ukraynalı askerin cenaze töreni

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Ukrayna, Cenaze, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı askerin cenaze töreni - Son Dakika


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