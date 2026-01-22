Ula'da Çocuklara Unutulmaz Kış Etkinliği - Son Dakika
Ula'da Çocuklara Unutulmaz Kış Etkinliği

Ula\'da Çocuklara Unutulmaz Kış Etkinliği
22.01.2026 11:27
Ula'da düzenlenen GSB Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri, çocuklara geleneksel oyun ve sanatsal aktiviteler sundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen etkinlikler Esentepe Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Geleneksel oyunlardan sanatsal atölyelere kadar pek çok aktiviteyle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde; Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'GSB Gençlik Kış Kulübü' projesini Esentepe Mahallesi'ne taşıdı. Mahallede düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyen aktivitelerle buluştu.

Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ve okul dışı zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda; mendil kapmaca, ip atlama ve yakar top gibi geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu. Spor aktiviteleriyle hareketli anlar yaşayan çocukların heyecanı ve neşesi renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin sanatsal ve kültürel ayağında ise çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Gönüllü gençlerin rehberliğinde gerçekleştirilen: Boyama çalışmaları, El becerisi atölyeleri, Grup etkileşim oyunları çocukların akranlarıyla sağlıklı bir şekilde sosyalleşmelerine de zemin hazırladı.

Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocuklarının bu tür etkinliklerle geleneksel değerlerle buluşmasından mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri yaptıkları ortak açıklamada, kış dönemi boyunca çocuklara ve gençlere yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin hız kesmeyeceğini müjdeledi. GSB Gençlik Kış Kulübü'nün, ilçenin farklı mahallelerinde çocuklarla buluşmaya devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ula'da Çocuklara Unutulmaz Kış Etkinliği

SON DAKİKA: Ula'da Çocuklara Unutulmaz Kış Etkinliği - Son Dakika
