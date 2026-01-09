Ulaş Karasu: Emekli Maaşı 20 Bin Lira Utanç!

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Emekliye 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır. Zaten Grup Başkanı'nın yanında bulunan iki milletvekilinin yüz ifadelerine bakarsanız onların da ne kadar utandıklarını, bu rakamlar açıklandığında basının kameralarına bakamadıklarını görmüş olursunuz. AKP çalışanları asgari ücrete, emeklileri de en düşük emekli maaşına mahkum etmek istiyor. Bunu kabul etmiyoruz. Emekliler, sefalet ücretlerini kabul etmiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP'nin asgari ücretin yükseltilmesi ve emekli aylığının da bu oranda düzenlenmesi talebiyle sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek için gelen emekli dernekleri ve sendikalarının temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ile Emeklilikte Adalet Derneği temsilcilerinin de hazır bulunduğunu belirten Karasu, gün boyunca farklı dernek ve sendikaların da destek ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

CHP'li Karasu, "Bütçe görüşmelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri ve yetkilileri çıktılar, bütçede demirden, betondan bahsettiler. Ama emeklinin e'sini ağızlarına alamadılar. Bunun nedeninin bugünler olduğunu biliyorduk. En son Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerimiz açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edildiler" diye konuştu.

"Emekli bu ücretle zaten açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir"

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur ve SGK emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacağının ortaya çıktığını, memur emeklilerine de yaklaşık yüzde 18 zam öngörüldüğünü ifade eden Karasu, Meclis'e sunulan düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasının bir "lüks" gibi sunulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Karasu, "Emekli bu ücretle zaten açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir" dedi.

Açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 100 bin liraya dayandığını vurgulayan Karasu, "20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır. Zaten Grup Başkanı'nın yanında bulunan iki milletvekilinin yüz ifadelerine bakarsanız onların da ne kadar utandıklarını, bu rakamlar açıklandığında basının kameralarına bakamadıklarını görmüş olursunuz" ifadelerini kullandı.

CHP olarak ilk günden itibaren asgari ücretin 39 bin lira olması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Karasu, bu talebin abartılı olmadığını, asgari ücretle geçinenlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olduğunu ifade etti. Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatan Karasu, asgari ücret 39 bin lira olsaydı en düşük emekli maaşının da bu seviyeye eşitlenmesini talep ettiklerini söyledi.

"Bu ülkenin emeklileri bunu hak etmiyor"

Karasu, 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu, bugün ise neredeyse yarısına düştüğünü belirterek, "Bu ülkenin emeklileri bunu hak etmiyor" dedi. Türkiye'de 16,5 milyon emeklinin ortalama maaşının 23 bin 500 lira olduğunu ifade eden Karasu, en düşük emekli maaşına yapılan bin liralık artışın, Ankara'da iki kişinin öğle yemeği parasına dahi karşılık gelmediğini söyledi.

Zamların yalnızca en düşük emekli maaşıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Karasu, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Dün 4 milyon kişinin en düşük emekli maaşı aldığını, bugün bu sayının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Karasu, "AKP çalışanları asgari ücrete, emeklileri de en düşük emekli maaşına mahkum etmek istiyor. Bunu kabul etmiyoruz. Emekliler, sefalet ücretlerini kabul etmiyor" dedi

"Biz Meclis'te olmaya devam edeceğiz"

Ulaş Karasu, bütçeden faiz ödemelerine ve kamu-özel iş birliği projelerine trilyonlarca lira ayrılırken emeklilere reva görülen ücretleri kabul etmediklerini belirterek, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Karasu, "Biz Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Emekliler meydanlarda, alanlarda, sokaklarda olmaya devam edecek. Hep birlikte bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe son vereceğiz" ifadelerini kullandı.