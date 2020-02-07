ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

7 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasının yaşandığı alana geldi. Bakan Turhan bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yaparak, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Cahit Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Turhan daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Turhan'ın alana gelişi

-Bakan Turhan'ın incelemesi

-Görevlilerden bilgi alması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Mehmet Cahit Turhan, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
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