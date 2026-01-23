Bakan Uraloğlu\'ndan Terör ve Ulaşım Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teröre harcanan rakamın AK Parti hükümetleri dönemindeki ulaştırma yatırımlarının neredeyse sekiz-on katı olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye vizyonuyla yarım asırdır milletimizin huzurunu ve gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere çok önemli bir sürecin kritik bir aşamasındayız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki deneyimlerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Batmanlı sivil toplum kuruluşlarımızın görüş ve önerilerini dinlemek, sizlerle iş birliği yapmak için bugün Batman'dayız" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye vizyonuyla yarım asırdır milletimizin huzurunu ve gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere çok önemli bir sürecin kritik bir aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Terörün Türkiye'ye ağır bir ekonomik fatura çıkardığını vurgulayan Uraloğlu, bu maliyetin yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunu söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma yatırımlarına yaklaşık 350 milyar dolar harcandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Sadece teröre harcadığımız rakam, ulaştırma yatırımlarımızın neredeyse sekiz-on katı. Eğer bu kaynaklar sanayiye, üretime ve refaha dönüştürülebilseydi bugün çok daha farklı bir Batman ve çok daha güçlü bir Türkiye'den söz edebilirdik" diye konuştu.

Ekonomik büyümenin temel şartlarından birinin güçlü ulaşım altyapısı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaşım olmadan ticaret olmaz, tarım olmaz, turizm olmaz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim artar, yatırımlar hayata geçer" şeklinde konuştu.

Türkiye genelindeki ulaştırma yatırımlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Bakan Uraloğlu, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin 49 kilometreye ulaştığını belirtti. 2002 yılında Türkiye'de 8,5 milyon araç bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bugün bu sayının 33 milyona çıktığını, şehirler arası ortalama hızın ise 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldiğini söyledi. Demir yolu yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, "2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye çıkardık. Devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik demir yolu yatırımımızla ülkemizin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapan Uraloğlu, "81 ilimizin hiçbirini ayırmadan hizmet ediyoruz. Bu hizmet anlayışı güçlü bir liderliğin ve ileri görüşlülüğün eseridir" ifadelerini kullandı.

Programa Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı. - BATMAN