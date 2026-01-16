Ulaştırma Yatırımları 508 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ulaştırma Yatırımları 508 Milyar Lira

16.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, ulaştırma sektörü için bu yıl 508 milyar lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için 508 milyar lirayı aşkın ödenek ayrıldığını belirterek, "Demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile bu yıl da ulaştırma-haberleşme sektörünün aldığını söyledi.

Sektörel olarak 565 kara yolu, 63 kent içi ulaşımı, 45 hava yolu, 91 demir yolu, 50 deniz yolu, 20 haberleşme ve 22 otoyol olmak üzere 857 projenin öne çıktığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl 508 milyar 166 milyon 500 bin liralık ulaştırma-haberleşme yatırımları listesinin ilk sırasında 261 milyar 580 milyon lirayla demir yolları bulunuyor. Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 111 milyar 580 milyon lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 38 milyar lira ve Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 112 milyar lira ayrıldı. Demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin uluslararası yük koridorlarıyla olan bağlantısının güçlendirilmesi ve bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Demir yolunu kara yolu takip etti

Uraloğlu, demir yolunun ardından listenin ikinci sırasında kara yolu ulaştırmasının 166 milyar 961 milyon lirayla yer aldığını bildirdi.

Bu alanda en büyük yatırım payını Karayolları Genel Müdürlüğünün 165 milyar lirayla aldığını belirten Uraloğlu, onu 1 milyar 900 milyon ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve 61 milyon lirayla Bakanlığın takip ettiğini dile getirdi.

Uraloğlu, otoyol yatırımları için ayrılan tutarın da 14,9 milyar lira olduğunu aktardı.

Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarının bu yıl 24 milyar 988 milyon lira olarak öngörüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, bu ödeneğin tamamının Bakanlığın kullanımına ayrıldığını ifade etti.

Hava yolu ulaştırmasına 24 milyar 808 milyon liralık yatırım

Uraloğlu, hava yolu ulaştırmasına da 24 milyar 808 milyon liralık yatırım ödeneği tahsis edildiğini belirterek, "Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 21 milyar lira, Bakanlığımıza 2 milyar 180 milyon lira ayrıldı. Ayrıca, hava yolu yatırımları kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 1 milyar 570 milyon lira, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 58 milyon lira yatırım tutarı belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, deniz yolu ulaştırması için ayrılan 8 milyar 793 milyon 500 bin liradan 4 milyar 627 milyon 500 bin lirasının Bakanlığa tahsis edildiği bilgisini vererek, ödeneğin 3 milyar 580 milyon lirasını da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün kullanacağını söyledi.

Haberleşme için öngörülen 6 milyar 136 milyon liralık ödeneğin 376 milyon lirasının Bakanlığa ayrıldığını aktaran Uraloğlu, bu ödeneğin 5 milyar 700 milyon lirasının TRT Genel Müdürlüğünün, 60 milyon lirasının da İletişim Başkanlığının kullanımında olacağını bildirdi.

Bakanlık 6 projeye 96 milyar liradan fazla ayırdı

Uraloğlu, Bakanlık yatırımları içinde en büyük alanın yine demir yolları için tahsis edildiğine dikkati çekerek, Bakanlık kısmından iltisak hattı yapımları için 2026'da 5 milyar 784 milyon 503 bin lira ödenek öngörüldüğünü belirtti.

TCDD'nin haricinde Bakanlık yatırımlarıyla sürecek demir yolu projelerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi için 11 milyar 718,5 milyon lira, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın altyapısı için 19 milyar 172,1 milyon lira yatırım öngörüldü. Ayrıca, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi için 18 milyar 920,7 milyon lira, Halkalı-Çerkezköy Hattı için ise 13 milyar 387,5 milyon lira ayrıldı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'ne 21 milyar 574,8 milyon lira ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu için 11 milyar 820,8 milyon lira tahsis edildi. Bu 6 projeye, Bakanlığın 112 milyar liralık demir yolu yatırım tutarının 96 milyar liradan fazlası ayrıldı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Yatırımları 508 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:56:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma Yatırımları 508 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.