Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi - Son Dakika
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Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi
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İngiltere'deki salmonella vaka sayısının 207'ye yükselmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle durum ciddi bir boyuta ulaştı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), salgının kaynağını belirlemek için yürütülen incelemelerde gözlerin ithal yumurtalara çevrildiğini açıkladı.

İngiltere’de görülen salmonelle vakaları ülke genelinde alarma neden oldu. Farklı yaş gruplarında görülen vakalar üzerine başlatılan araştırma sürerken, yetkililer ülke içinde üretilen yumurta ve kümes hayvanlarının salgının kaynağı olduğuna dair mevcut aşamada bir bulgu bulunmadığını bildirdi. Hastalanan kişilerin bir bölümünün şüpheli ürünleri evlerinde değil, kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği değerlendiriliyor.

207 VAKA ARASINDA YAŞ GRUPLARI FARKLI

UKHSA tarafından açıklanan verilere göre salmonella salgınından etkilenen kişilerin yaşları 1 yaşın altından 90 yaşına kadar değişiyor. Bu geniş yaş aralığı, enfeksiyonun toplumun farklı kesimlerini etkilediğini ortaya koyuyor.

Toplam 207 kişinin hastalandığı salgında en az 34 kişinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Ayrıca 2 kişide enfeksiyonun daha ciddi bir tabloya dönüşerek kan dolaşımına yayıldığı tespit edildi.

SALGININ KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Yetkililerin yürüttüğü epidemiyolojik ve gıda zinciri incelemelerinde İngiltere'de üretilen yumurta ve kümes hayvanlarının salgının kaynağı olmadığı değerlendiriliyor.

Mevcut bulgular ise İngiltere'ye getirilen bazı ithal yumurtaların olası kontaminasyon zincirinde rol oynayabileceğine işaret ediyor. Ancak soruşturma henüz tamamlanmadığı için salgının kesin kaynağı açıklanmış değil.

Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Araştırmanın önemli noktalarından biri de hastaların yumurtaları nerede tükettiği. İncelemelerde bazı vakaların kontamine olduğu düşünülen ürünlerle kafe veya restoranlarda karşılaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

5 FARKLI GIDA İŞLETMESİ TESPİT EDİLDİ

Yetkililer hastalanan 114 kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, belirtilerin ortaya çıkmasından önceki hafta içerisinde birden fazla hastanın ziyaret ettiği 5 farklı gıda işletmesi tespit edildi.

İngiltere, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi - Son Dakika

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