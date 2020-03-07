Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı drone üretti - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yerli ve milli imkanlarla "Tulpar" adı verilen bir drone geliştirdi.

Alınan bilgiye göre, vakfın uzman ekibi, ilk adım olarak milli imkanlarla 3 boyutlu yazıcı üretti. Yapılan 3 boyutlu yazıcıdan da "drone"un parçaları üretildi. Drone'a Türk mitolojisindeki kanatlı at figüründen esinlenerek, "Tulpar" ismi verildi.

Kendine özgü bir kasa tasarımına sahip olan drone, modüle edilebilir özelliğe sahip ve 1 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor.

Drone'u tasarlayan ekip, pervanelerin sabitlenmesini sağlayan ters somunu, 3 boyutlu yazıcıdan üretti. Bu somunları sıkmak için gereken aparat da 3 boyutlu yazıcıyla elde edildi.

Enkaz altında kalanlarla iletişim için planlandı

Projenin, depremlerin hemen ardından telekomünikasyon hatlarının sekteye uğraması ve depremzedelerin telefon irtibatının kesilmesi nedeniyle gündeme getirildiğine işaret eden vakıf yetkilileri, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında hem MHP hem de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının bölgede incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, Elazığ depreminden sonra incelenen kayıtlarda göçük altında kalan birçok kişinin yanlarında telefon bulunduğunu ancak bunun sadece ışığının kullanıldığını aktararak, "Neden şebeke olarak kullanamıyorlar? Basit bir cevabı var, şebeke çöküyor. Geliştirdiğimiz drone şu özelliğe sahip, üzerinde bulunan Wi-Fi ağı ile göçük binanın üzerine giderek hattı aktif hale getirebiliyor. Enkaz altındaki insanlar da telefonlarıyla Wi-Fi kullanarak bir arayüze aktarılıyor. Oradan da kurtarma ekipleriyle iletişim kurulabiliyor."

"Tulpar drone"un mevcutlara oranla 7-8 kat daha düşük maliyette üretildiğini belirten vakıf yetkilileri, ürünün gelişime açık olduğunu ancak şu an hedefin sadece enkaz altında bulunanların kurtarılması için ağ oluşturmak olduğunu belirtti.