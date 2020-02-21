UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret - Son Dakika

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret

6 saat önce

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyeleri, Alaçam Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret etti.

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret, System.String[]

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyeleri, Alaçam Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar grubu üyeleri, Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.

Daha sonra okul bahçesine 50 fidan dikildi.

UtrAslan Bafra Taraftar Grubu koordinatörü Oğuzhan Ay, ihtiyacı olan okullara kütüphane yaptırma, çocuklara yardım gibi pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyüklerine örnek olmaktır." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: AA
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