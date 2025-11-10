Beylikdüzü Belediyesi, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenledi

10.11.2025 17:38
Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87'nci yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirdi. Çelenk Koyma Töreni ile başlayan programda, Atatürk Portreleri sergisi ve sanal Anıtkabir gezisi yapıldı. Ayrıca, Atatürk ve silah arkadaşları için lokma ikramları düzenlendi. Etkinlik, bir konserle sona erdi.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 87'nci yılında saygı, özlem ve minnetle andı.

Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87'nci yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenledi. Program, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Beylikdüzü'nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Günün devamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli Sergi Alanı'nda "Anılardan Taşan Atatürk Portreleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde sanal gerçeklikle Anıtkabir gezisi yapılırken Belediye'nin gündüz çocuk bakımevlerinde de anma programları gerçekleştirildi.

Geleneksel lokma dağıtımı

Diğer yandan Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Fatih Sultan Mehmet Camii, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nde lokma ikramı yapıldı.

Anma programı, akşam saatlerinde Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Musiki Derneği'nin "10 Kasım Atamızı Anma" konseri ile sona erdi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.