Uludağ'da JAK Timleri 208 Olayla Mücadele Etti

26.01.2026 17:29
Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma timleri, sömestir boyunca 208 olaya müdahale etti.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sömestirin ilk haftasında 71'i yaralanma ve 137'si mahsur kalma olmak üzere toplamda 208 olaya müdahale etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, 20 otel ve 7 misafirhanenin bulunduğu 8 bin 500 yatak kapasiteli, 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde. JAK timleri, mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanıyor. İhbar ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşan JAK timleri, sömestirin ilk haftasında 71'i yaralanma ve 137'si mahsur kalma olmak üzere toplamda 208 olaya müdahale etti.

İLK MÜDAHALE JAK'TAN

İlk müdahaleleri JAK timleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan kişiler ise ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Uludağ, Güncel, Son Dakika

