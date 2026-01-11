Uludağ\'da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı, 60 santimetreyi geçti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Uludağ'a hayran kalırken, günübirlik gelenler de karın keyfini çıkardı. Bursa merkezinde lodos ve yağmur etkisi olsa da Uludağ'da yağan kar yağışı sonrası, kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği pistlerde, kimi kızaklarıyla kimi kayak takımlarıyla, kimi ise ölümsüzleştirdiği fotoğraf kareleriyle anın tadını çıkardı.

Yılbaşından itibaren otellerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerinde seyrederken, önümüzdeki hafta başlayacak sömestri tatili için ise hazırlıklar şimdiden başladı. Zirvede yoğun kar yağışı devam ederken, yağışın önümüzdeki hafta şiddetini arttırarak devam edeceği söylendi. - BURSA