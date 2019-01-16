Uludağ'da Telesiyejlerde Mahsur Kalan 11 Tatilci Kurtarıldı
1 saat önce
Uludağ'da 3 telesiyejde mahsur kalan 11 tatilci, kısa süre içerisinde kurtarıldı.
Uludağ
'da 3 telesiyejde mahsur kalan 11 tatilci, kısa süre içerisinde kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Uludağ 2.yerleşim bölgesindeki telesiyejler teknik bir sebeple 18.30 sıralarında arızalandı. 11 tatilcinin kısa süreli mahsur kalması üzerine işletmeciler harekete geçti. Telesiyejler ters istikamette çalıştırılarak eksi 12 derecede kısa süre mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Jandarma
ekipleri olaya müdahale ederken, AFAD
ekiplerine ihtiyaç olmadığı bildirildi. Tatilciler kafeteryalara alınarak sıcak bir ortama geçmeleri sağlandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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