Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Telesiyejlerde Mahsur Kalan 11 Tatilci Kurtarıldı

Uludağ'da Telesiyejlerde Mahsur Kalan 11 Tatilci Kurtarıldı

1 saat önce

Uludağ'da 3 telesiyejde mahsur kalan 11 tatilci, kısa süre içerisinde kurtarıldı.

Uludağ'da Telesiyejlerde Mahsur Kalan 11 Tatilci Kurtarıldı, System.String[]
Uludağ'da 3 telesiyejde mahsur kalan 11 tatilci, kısa süre içerisinde kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Uludağ 2.yerleşim bölgesindeki telesiyejler teknik bir sebeple 18.30 sıralarında arızalandı. 11 tatilcinin kısa süreli mahsur kalması üzerine işletmeciler harekete geçti. Telesiyejler ters istikamette çalıştırılarak eksi 12 derecede kısa süre mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, AFAD ekiplerine ihtiyaç olmadığı bildirildi. Tatilciler kafeteryalara alınarak sıcak bir ortama geçmeleri sağlandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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