Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak\'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
04.01.2026 22:31
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uludere'ye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, bölgede aniden çığ düştü. Çığın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uludere Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
