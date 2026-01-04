Şırnak\'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Uludere'ye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, bölgede aniden çığ düştü. Çığın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uludere Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
