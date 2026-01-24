Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.
İlçeye bağlı Hilal beldesinde bir derede avlanan su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, su samurunun derede suya dalarak avlanmaya çalışması, bir süre sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?