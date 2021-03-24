Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri - Son Dakika

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçeye bağlı Kadıköy, Dörekler ve Ağaköy köylerini ziyaret etti.
Köylerde incelemelerde bulunan Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
???????Kılıç, yaptığı açıklamada, ziyaretlerde vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunma, sorun ve önerileri yerinde dinleme imkanı bulduklarını belirtti.
Vatandaşlara hizmet etmek için görevde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sayesinde hızlı çözümler üretebiliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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