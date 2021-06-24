Ulus Kaymakamı Kılıç'tan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde inceleme - Son Dakika

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ağaköy'de yapımına başlanan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kılıç, gazetecilere, Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğünce projelendirilen merkezin ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Kılıç, "Küre Dağları'nın eteklerinde yer alan ilçemize katma değer katacak bu tarz projelerin artması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

İnceleme gezisine, Küre Dağları Milli Parklar Müdürü Ali Bozkurt, Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal ile Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu da katıldı.