Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı Sona Erdi

07.12.2025 18:38
DEM Parti'nin düzenlediği konferans, sonuç bildirgesi ile tamamlandı; önemli mesajlar verildi.

(İSTANBUL) - DEM Parti'nin, İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı, ikinci gününde düzenlenen oturumlarla tamamlandı. Konferansın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

DEM Parti'nin, İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı, ikinci günündeki sunumların ardından sona erdi.

Konferansta konuşan Kazakistan Halk Meclisi Üyesi Narin Nadirova, "Eski Sovyet Kürtleri ve Sınırların Anlamsızlığı" başlığıyla yaptığı konuşmada, "Barış ve demokrasi sürecinin yeni kapılar açmasına yönelik büyük umutlarımız var, herkese başarılar diliyorum" dedi.

Meksika'dan marksist avukat, sosyolog ve filozof John Holloway, "Buraya sizlerle birlikte olmak için 11 bin kilometre yol katederek geldim" diyerek sözlerine başladı. Türkiye'de yürütülen müzakere sürecini desteklediğini belirten Holloway, "Bizler için Meksika'da, Latin Amerika'da Kürt hareketi çok özel bir hareket; özel bir ışık, aydınlık saçan özel bir hareket. İnsanlık onurunun ışığı karanlık dünyaya karşı saçılıyor. Lütfen bunu unutmayın. Dünya halklarının sizlere baktığını ve sizlerde umut aradığını sakın unutmayın. Bunun için okyanuslar ve karalar üzerinden İstanbul'a geldim" diye konuştu.

"Demirtaş'ın serbest kalması AİHM kararlarının zorunlu kıldığı bir hükümdür"

İtalya Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Laura Boldrini de 27 Şubat'ta Öcalan'ın başlattığı sürecin ve PKK'nin kendisini feshetmesinin, bölgede istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası camianın bu fırsatı yakaladığını söyleyemem. Öcalan'ın mesajına ve PKK'nin silah bırakmasına dair takdir mesajları görmek isterdim. AB bu sürece her düzeyde angaje olup garantör olarak dahil olabilir. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı aynı zamanda toplumun demokratikleşmesi çağrısıdır. Avrupa, Öcalan'ın özgür kalması için gereken kararlılığı ve cesareti göstermeli, çağrı yapmalıdır. Öcalan ve tüm siyasi mahkumların serbest kalması olmazsa olmazdır. Demirtaş'ın serbest kalması AİHM kararlarının zorunlu kıldığı bir hükümdür. AB ülkeleri artık bu utanç verici sessizliği bozup süreci desteklemeli ve Kürt halkının yanında olmalıdır."

Konferansın, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe-Kurmanci olarak hazırlanacak sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

