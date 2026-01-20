Uluslararası Öğrenciler Türkiye Ekonomisine 5 Milyar Dolar Katkı Sağlıyor

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere ilişkin, "Türkiye mezunlarının ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret ve ekonomik iş birliklerine yıllık katkıları, yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu etkinin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

YTB'den alınan bilgilere göre; Türkiye 184 ülkeden 150 bini aşkın mezunu ile uluslararası eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye bursları kapsamında eğitim alarak mezun olanların sayısı 164 ülkeden 48 bin 756'ya, YTB burslarıyla mezun olanların sayısı ise 5 bine ulaşırken, her yıl bu mezun ağına ortalama 20 bin yeni isim ekleniyor. Mezunlar arasındaki dayanışmayı ve Türkiye ile bağları güçlendirmek amacıyla 31 ülkede 35 Türkiye Mezunları Derneği faaliyet gösteriyor. Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Son yıllarda sayıları 350 bini aşan uluslararası öğrenciler, yalnızca eğitim sürecindeki harcamalarıyla değil, mezuniyet sonrasında kurdukları ticari, ekonomik ve kurumsal ilişkilerle de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

'MEZUNLAR, TÜRK FİRMALARINA YENİ PAZARLAR AÇIYOR'

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de üniversite eğitimi almış uluslararası mezunların, ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artıran önemli aktörler haline geldiğini vurguladı. Turus, "2021 yılında yapılan bir araştırmaya katılan 113 Türkiye mezunu iş insanı, toplam dış ticaret hacimlerinin 345 milyon 760 bin 800 dolar olduğunu ve bunun yüzde 48,1'ini Türkiye ile gerçekleştirdiklerini beyan ediyor. Katılımcılardan 93'ü son bir yıl içinde Türkiye'den 153 milyon 893 bin 60 dolarlık ithalat yaptıklarını, 23'ü ise Türkiye'ye 12 milyon 497 bin 100 dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildiriyor. Bu verilere göre; kişi başına düşen Türkiye ile dış ticaret hacmi yaklaşık 1 milyon 680 bin dolar. Özellikle Orta Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren mezunlar, Türk firmalarına yeni pazarlar açıyor. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2008 yılında tamamlayan Nijeryalı Mohammed Bawa Gummi, enerji sektöründe İcra Kurulu Başkanı olarak görev aldığı firmada, Türkiye'den ithal edilen malzeme oranının yüzde 10'lardan yüzde 80'lere yükselmesine vesile oluyor. Gummi, Türkiye ile olan ilişkileri sayesinde sadece enerji sektöründe her sene 100 milyon dolar ciro hedefine ulaştıklarını ifade ediyor" diye konuştu.

'EN ÇARPICI ÖRNEKLERDEN BİRİ LİBYA ESKİ BAŞBAKANI EL MANGUŞ'

Turus, 1994 yılında Avrupa yerine Türkiye'de eğitim almayı tercih eden Kuzey Makedonyalı Naser Alim'in katkılarına değinerek, "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra kurduğu 7 şirketle Türkiye'de ve Balkan ülkelerinde yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Türkiye mezunlarının katkısına ilişkin en çarpıcı örneklerden biri de Libya eski Başbakanı Muhammed El Manguş'tur. Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından her yıl yayımlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde Türkiye, 45 firma ile 2'nci sırada yer alıyor. Ülkemizde çok bilinmese de bu başarının ilk tohumları, Türkiye mezunu Libya eski Başbakanı Muhammed El Manguş sayesinde atılıyor. Türk müteahhitlerinin uluslararası arenaya çıkışı, 1970'lerde Manguş'un Türkiye'deki meslektaşlarını Libya'ya davet edip ülkesinin önemli altyapı projelerini Türk müteahhitlerine emanet etmesiyle gerçekleşiyor. Türkiye'nin Libya'daki ilk tecrübesi 1973 yılında Trablus Limanı'nın inşasıyla başlıyor. Türk müteahhitlerine Libya kapısını açan El Manguş sayesinde, ülkemiz 25 milyar dolar düzeyinde bir gelir elde etmiş bulunuyor. Bu ilk örneğin ardından yurt dışında hızlı bir gelişim gösteren müteahhitlik hizmetlerimizle, 50 yıllık sürede toplam değeri 400 milyar dolara ulaşan binlerce projeye imza atılıyor. Yalnızca tek bir Türkiye mezununun ülke ekonomisine sağladığı katkı dahi, uluslararası öğrenciler için yapılan harcamaların kat kat üzerinde. Türkiye mezunlarının ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret ve ekonomik iş birliklerine yıllık katkıları yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu etkinin daha da artmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.