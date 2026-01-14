İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?