Ümit Özdağ'a 6.500 TL Ceza

06.02.2026 19:57
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'e hakaret suçlamasıyla 6.500 TL para cezası aldı.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında Şeyh Said'e yönelik dile getirdiği ifadeler nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 bin 500 lira para cezasına çarpıtıldı.

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Kasım 2024'tarihinde sosyal medya hesabında Şeyh Said'e yönelik dile getirdiği ifadeler nedeniyle Şeyh Said'in torunları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusun ardından Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava süreci başlatıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

Yargılama sonunda mahkeme, Ümit Özdağ'ın kendisine ait olduğu belirtilen "umitozdag" adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, Şeyh Said'in hatırasına alenen hakaret suçunun oluştuğu yönünde değerlendirme yaptı. Mahkeme, paylaşımın herkese açık bir hesap üzerinden yapılmış olmasını "aleniyet" açısından dikkate alarak, Şeyh Said'in torunları olduğu belirtilen katılanların şikayet hakkı bulunduğunu kararında ifade etti.

Mahkeme, savunmada ileri sürülen "siyasi kimlik", "kamusal tartışma" ve "tarihsel değerlendirme" iddialarının, hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığı kanaatine yer vererek, yargılama sonunda Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezası belirledi, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim uygulanmasına karar verdi. Kararda itiraz yollarının açık olduğu da belirtildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
