Ümit Özdağ Avcılar'da İlçenin Sorunlarını Tartıştı
Ümit Özdağ Avcılar'da İlçenin Sorunlarını Tartıştı

Ümit Özdağ Avcılar\'da İlçenin Sorunlarını Tartıştı
26.01.2026 15:19
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avcılar'da sorunları ele alarak STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avcılar'da partililer ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdağ, programda yaptığı konuşmada, 5 Ocak'tan bu yana İstanbul'u adım adım dolaştığını, her ilçede kahvaltı sohbetleri ve esnaf ziyaretleriyle kentin sorunlarını konuşup tartıştıklarını söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinin yan yana gelmiş iller gibi olduğunu ifade eden Özdağ, "Burada bir mahallenin nüfusu 100 binin üzerinde. Anadolu'da nüfusu 100 bin olan il merkezleri var. Avcılar'da bir mahallede yaşayan nüfus, Anadolu'da bir il merkezinden daha kalabalık ve Avcılar, üstüne üstlük İstanbul'un kenarda kalmış, ihmal edilmiş ilçelerinin başında geliyor. Hak ettiği kaynakları, diğer ilçelerin bazılarının daha fazla aldığı kaynakları, Avcılar'ın elde etmediğini, alamadığını görüyoruz. İstanbul'un nasıl ağır sorunları varsa, Avcılar'ın daha da ağır sorunlarla boğuştuğunun farkındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Özdağ, terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM üyelerinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerini ve Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye kilim göndermesine ilişkin haberleri eleştirdi.

Suriye'de yaşananlara değinen Özdağ, "Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG'den Amerikalılar desteklerini çekince YPG'liler, panik içerisinde Arapların nüfusun neredeyse tamamını oluşturduğu ve Aynularab'dan, Rakka'dan kaçmak zorunda kaldılar. Şimdi onun öfkesiyle yine içeride, Türkiye'nin değişik şehirlerinde, PKK yandaşı sürülerin edepsizlikler yaptığını, sağa sola saldırdığını, vatandaşı taciz ettiğini ama sadece burada değil, Almanya'da bile Türklerin dükkanlarına saldırdıklarını görüyoruz. Dün akşam da Diyarbakır İl Emniyet'e el yapımı bombayla saldırmışlar. 'Terörle pazarlık olmaz, teröriste güvenilmez, narko teröriste hiç güvenilmez. Uyuşturucu kaçakçısına güvenilmez, devlete ortak edilmez, Öcalan'la anayasa yazılmaz' diye boşuna uyarmadık." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Özdağ, "2002 yılında iktidara geldiklerinde bir emekli aylığıyla 6,5-7,5 çeyrek altın alırken bugün 1,5 çeyrek altın alıyor. Demek ki 2002'ye göre, aşağı yukarı 65 bin lira kaybı var. 2002'de Türkiye, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisiydi, bugün 23. büyük ekonomisi olmaya doğru gerilemiş, yani küçülmüş." diye konuştu.

Özdağ, 2026'nın ekonomik krizle geçeceğini savunarak, 2027'nin Kasım ayında da seçime gidilmesini beklediğini dile getirdi.

Ümit Özdağ, kahvaltı programının ardından Avcılar'da ziyaretlerine devam etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Sivil Toplum, Ümit Özdağ, İstanbul, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

