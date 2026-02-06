Ümit Özdağ Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, ziyaretleri kapsamında, Kurtuluş Caddesi'ni gezdi, Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Kemal Paşa Caddesi'ne de giden Özdağ, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, aynı caddedeki ayakkabıcılar ile Uzun Çarşı esnafının taşındığı geçici prefabrik çarşılara da ziyarette bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, burada esnafla görüştü.