Umman'dan Venezuela'ya Diyalog Çağrısı

Umman, Venezuela'da yaşanan gelişmelerin ardından gerilimin azaltılması ve diyalog çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Umman'ın "uluslararası hukuku destekleme, devletlerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyma" yönündeki dış politika ilkelerinin değişmez olduğu vurgulandı.

Tüm taraflara "güvenlik, istikrar, sivillerin korunması ve Venezuela halkının tercihleri doğrultusunda hareket etmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin tırmanmasını önlemek için itidal gösterilmesi ve diyaloğun kolaylaştırılması istendi.

Açıklamada, Umman'ın ayrıca uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik çabalarında Birleşmiş Milletlere (BM) tam destek verdiği yinelendi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.