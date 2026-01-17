Umman ve Fransa'dan İran Nükleer Görüşmeleri

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın nükleer dosyasındaki son gelişmeleri ve müzakereleri yeniden canlandırmaya yönelik çabaları ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki Bakan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra İran nükleer dosyasındaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar ayrıca, gerilimin azaltılması, tarafların yeniden müzakere masasına dönmeye teşvik edilmesi ve tüm tarafların meşru haklarını güvence altına alacak şekilde bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak adil ve dostane çözümlerin desteklenmesi konularını değerlendirdi.

İran'da kötüleşen ekonomik ve yaşam koşulları nedeniyle aralık ayı sonlarında başlayan halk protestoları üzerine ABD ve müttefiki İsrail de Tahran üzerindeki baskısını artırıyor.

İsrail devlet devlet televizyonu KAN, 14 Ocak'ta İsrail'deki değerlendirmelere göre ABD'nin "gelecek günlerde" İran'a yönelik bir saldırı başlatabileceğini bildirmişti.

The New York Times ise 15 Ocak'ta yayımladığı haberinde, olası hedeflerin İran'ın nükleer programı ve balistik füze altyapısı olduğunu yazdı.

Tel Aviv yönetimi, İran'ın son savaşta zarar gören balistik füze kapasitesini yeniden inşa ettiğini öne sürerken, İsrail'in İran'a yeni bir saldırı için Washington'dan onay beklediği belirtiliyor.