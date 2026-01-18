Ümraniye'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Ümraniye'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Ümraniye'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
18.01.2026 06:50
Ümraniye'de bir binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşları tahliye etti. Yaralı yok.

Ümraniye'de gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları tahliye ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Huzur Mahallesi, Sulh Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında, saat 04.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hem alevlere müdahale etti hem de binada mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlattı. Bina içerisinde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede tahliye edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre; yangında herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Ümraniye, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

