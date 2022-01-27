Ümraniye'de dakikalar içerisinde 2 milyonluk soygun kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de dakikalar içerisinde 2 milyonluk soygun kamerada

-5 yerde hırsızlık yapan 3'ü kadın 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir grup hırsız, 5 farklı iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık vurgun yaptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsızlık çetesi Ümraniye'de bulunan 5 farklı iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyonluk vurgun yaptı. Hırsızlar, iş yerlerinden teknolojik aletlerden, sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse yağmalayarak sahte plakalı araçlarına yükledi. Sabah dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerlerindeki güvenlik kameralarına detaylı inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası harekete geçen Ümraniye asayiş büro amirliği ile birlikte Gayrettepe hırsızlık büro amirliği ekipleri operasyon düzenleyerek dakikalar içerisinde 2 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi üyelerini yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarında kullanılan sahte plakalı aracın Elif Dilek B.'ye ait olduğu belirlendi. Ardından tüm kimlikleri tespit eden ekipler, 3'ü kadın 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Polis merkezinde sorgulamaları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Dakikalar içinde yapılan 2 milyonluk hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapan bir grup hırsız sahte plakalı otomobiliyle iş yerine yaklaşıyor. Otomobilden inen bir hırsızın kapıya açmasıyla bir grup hırsız iş yerine girdiği görülüyor. Hırsızların iş yerlerinden, teknolojik aletlerden, sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse yağmalıyor. Marketten meyve kasalarını alıp sigara ve alkolle dolduran hırsızlar, sahte plakalı araçlarına yükleyerek kaçtıkları görülüyor.