Ümraniye\'de Minibüs Kazası

ÜMRANİYE, Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpan minibüs olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Parseller Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Akıcı trafikte makas atarak ilerleyen minibüs, seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, minibüs sürücüsü durmadan hızla uzaklaştı. Kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.
