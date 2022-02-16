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Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı

16.02.2022 16:49

Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran korona virüs hastası, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran korona virüs hastası, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe, "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin korona virüs polikliniğinde 11 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, tedavi uyguladığı esnada covid pozitif olan Hakan Coşkun tarafından saldırıya uğramıştı. Coşkun, sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kırdı.

Karantina süresi tamamlandı, gözaltına alındı

Darp edilen sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın şikayeti üzerine şüpheli Hakan Coşkun hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Hakan Coşkun, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Çok pişmanım"

Şüpheli Coşkun hakimlikteki sorgusunda, "34 yaşındayım, bu güne kadar bir olaya karışmadım. Çok pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, atılı suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, olay yerini gösterir kamera görüntülerine göre şüphelinin sağlık çalışanına kafa attığının tespit edildiğini, söz konusu suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı ve ölçülülük ilkesi dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirtti.

Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı
Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı
Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı

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Hakan Coşkun, Karantina, Ümraniye, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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